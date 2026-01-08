ALLUMIERE - Si è svolta lo scorso 19 dicembre, presso la Casa delle Arti, l’assemblea dei soci dell’associazione Femminile, plurale., presieduta dalla presidente Brunella Franceschini. Un appuntamento atteso, che ha unito il momento istituzionale a quello conviviale, trasformandosi in una serata all’insegna dell’incontro, della partecipazione e dello stare insieme.

Nel corso dell’assemblea la presidente Franceschini ha rivolto un saluto alle socie e ai soci presenti, sottolineando il valore del percorso condiviso durante l’anno e l’importanza di continuare a coltivare spazi di dialogo, relazione e crescita collettiva. L’incontro è stato accompagnato dal tradizionale brindisi di auguri e dalla ormai immancabile tombola letteraria, un’iniziativa che negli anni è diventata un segno distintivo dell’associazione e che anche questa volta ha coinvolto con entusiasmo socie e soci, regalando sorrisi e leggerezza.

«L’atmosfera è stata quella delle occasioni autentiche - spiega la presidente Brunella Franceschini - serena, calorosa, attraversata da uno spirito di sorellanza, parola che l’associazione sente profondamente propria, perché richiama il valore del femminile vissuto in forma plurale, inclusiva e condivisa. Una serata fatta di parole scambiate, di ascolto reciproco e di relazioni che si rafforzano nel tempo. Un sentito ringraziamento va a tutte e a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo con la propria presenza a rendere speciale questo momento di fine anno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA