CERVETERI – “Aspettando l’estate 2024”: è partito il countdown per gli show in piazza di scuole di danza e associazioni sportive della città e, in occasione della rassegna, il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’utilizzo del palco di piazza Santa Maria. Una manifestazione di interesse per il calendario degli eventi in agenda dal 26 giugno al 6 luglio. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire una gestione equa e trasparente degli spazi disponibili, promuovendo le eccellenze culturali del proprio territorio e favorendo, nello stesso tempo, una programmazione condivisa tra le diverse realtà partecipanti. «La cultura è il cuore pulsante della nostra comunità – parla Federica Battafarano, vicesindaco di Cerveteri - e rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Attraverso iniziative come “Aspettando l'Estate 2024”, ci impegniamo a valorizzare le ricchezze culturali e artistiche, offrendo una location suggestiva, come piazza Santa Maria, per esprimere e celebrare le diverse forme di espressione creative presenti». Il palco di Piazza Santa Maria diventerà così un luogo di incontro e di condivisione. «Sostenere le attività delle associazioni sportive e delle scuole di danza locali – prosegue Battafarano - è cruciale per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Lo stesso vale per l’inclusione sociale e la formazione dei nostri giovani».

Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 del 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate nell'avviso consultabile al seguente link: https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/saggi-di-danza-2024-manifestazione-di-interesse-allutilizzo-del-palco.

