CERVETERI – In terra etrusca nuovo appuntamento letterario. «Troppe, troppe ossa sparse ovunque. Cosa è accaduto in questo luogo?». Questo l’interrogativo che Valentina Asta, si pone nel libro "Sepolcreto Nord-Ovest, Rinvenimento di un contesto tardo antico a Cecchignola, Roma", edito da Edizioni Espera, che sarà presentato sabato 19 luglio alle 19 all'interno dei locali di Sala Ruspoli in piazza Santa Maria a Cerveteri. Archeologa e responsabile di numerosi scavi, ricercatrice e collaboratrice per conto di Musei ed Enti di ricerca italiani ed esteri, Asta ha un’esperienza ventennale nell’ambito dell’archeologia preventiva, oltre ad essere membro dell’Associazione Nazionale di Archeozoologia. «Un evento letterario di prestigio – commenta la sindaca Elena Gubetti -, che vede protagonista una nostra concittadina e che coniuga studio, passione per il territorio, storia e scoperta archeologica. Il libro di Valentina è il frutto delle campagne di scavo condotte lo scorso anno, che hanno portato alla luce, in modo fortuito, di un sepolcreto ipogeo, ricavato nel banco vulcanico e rimasto celato nel sottosuolo per secoli». L’ingresso alla presentazione del libro, già acquistabile su numerose piattaforme online, è libero e gratuito.

