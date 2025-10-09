ALLUMIERE - La collina si prepara ad un nuovo weekend di allegria con la "XXXVIII Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari" prevista per sabato 11 e domenica 12 ottobre con una serie di eventi e manifestazioni. Il Comune di Allumiere per l’occasione ha ordinato alcune modifiche alla viabilità.

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA

Istituito il divieto di transito e di sosta, come da segnaletica, eccetto autorizzati su: parte di piazza della Repubblica, dal civico n°44 al civico n°46; parte di piazza della Repubblica, dal civico n° 9 al civico n° 20; tutta via Roma; piazza F. Turati, dall'incrocio di via delle Cascine fino all'incrocio di via Civitavecchia, a seguire viale Garibaldi fino all'incrocio con via Sant'Antonio; piazza F. Turati, dal civico n° 23 al civico n° 29 dalle ore 9,00 del giorno di sabato 11 ottobre fino alle ore 24 di domenica 12 ottobre 2025;

DIVIETO DI SOSTA

E’ inoltre istituito il divieto di sosta su piazza F. Turati dal civico 20 al civico 23 per quattro stalli di sosta dalle ore 10 fino alle ore 24 del giorno domenica 12 ottobre.

CHIUSURA AL TRAFFICO

Via Nuova sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 10,00 di sabato 11 ottobre 2025 fino alle ore 21,00 di domenica 12 ottobre 2025; via delle Cascine sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 15,00 di sabato 11 ottobre 2025 fino alle ore 21,00 di domenica 12 ottobre 2025.

©RIPRODUZIONE RISERVATA