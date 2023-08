FIUMICINO - «Nel vivere le nostre località, soprattutto della fascia costiera a vocazione marittima, ci accorgiamo da subito che ci sono delle strade che non hanno alberature o che presentano una predisposizione ad averle, ma che sono del tutto insufficienti. Ce ne accorgiamo di più soprattutto nella stagione estiva con le temperature caldissime come in questa estate rovente, dove sarebbe stato di sollievo per i cittadini trovare delle strade ombreggiate, magari nelle vicinanze di scorci marittimi o semplicemente uscendo a piedi per fare una salutare passeggiata».

Lo fa notare un residente di Fiumicino che propone un progetto ambientale per rendere più verde la città e che fa l’esempio del «lungomare di Fiumicino, a parte il primo tratto dove sono presenti delle Tamerici per lo più poco curate e scarsamente ombreggianti poste tra i parcheggi e gli stabilimenti balneari.

Il restante tratto, fino all’altezza di via Giuseppe Buciuni, è completamente sprovvisto di alberature; oppure una tra le arterie principali di Isola Sacra, via Giorgio Giorgis, dalla Darsena e sino all’incrocio con via del Faro, non si riscontrano piantumazioni di alberi sui marciapiedi; stessa storia per la centralissima via Torre Clementina, che nel corso degli anni ha subito una vera e propria trasformazione urbanistica a discapito però dell’aspetto naturalistico.

Potremo fare altri esempi di strade a Fiumicino come di Focene, Maccarese, Passoscuro, tranne per Fregene che essendo stata costruita all’interno di una Pineta della macchia Mediterranea, a tutt’oggi è caratterizzata da molte strade alberate che creano le tipiche zone d’ombra.

Pertanto, si vuole evidenziare un tema ambientale che oggi ricopre più che mai un importanza vitale per la collettività e per rimediare a questa mancanza, bisognerebbe sfruttare da subito un opportunità legislativa all’interno dei finanziamenti del Pnrr denominata appunto ‘Piano di Forestazione Urbana’ che prevede la piantumazione e messa a dimora di migliaia di nuove alberature nelle Città entro il 2024.

Tale obiettivo mi auguro che sarà rispettato anche dal Comune di Fiumicino nell’ambito del Piano di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano, avendo ben in mente un miglioramento delle condizioni microclimatiche dei contesti urbani e promuovendo anche iniziative tra i residenti per mettere in campo procedure che potranno essere definite con lo slogan: “Adottiamo un albero ciascuno”».

Ma il progetto “Adottiamo un albero” è già al vaglio dell’Amministrazione comunale, come chiarisce l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Fiumicino, facendo alcune importanti precisazioni:

«Il progetto relativo alla piantatura d’alberi è già al vaglio dell’Amministrazione comunale. Sono stati recepiti – afferma l’Assessorato – una serie di progetti, proposti da varie associazioni territoriali e che ora sono al vaglio dell’Assesorato all’Ambiente.

Il nostro obiettivo é quello di dare il via ad una progettualità organica che coinvolga tutte le zone del territorio interessate, senza interventi spot. Per questo ogni progetto è al vaglio».