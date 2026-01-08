Anno nuovo in prosecuzione con quello appena trascorso per quanto riguarda sia il completamento dei cantieri già in essere che l’avvio dei nuovi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche.

Tra gli interventi da eseguire quello relativo alla manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico che interessa la scuola San Pietro. L’esecutivo Frontini ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico per l’importo complessivo di un milione di euro, di cui circa 730mila per lavori, comprensivi di 127.851 per incidenza della manodopera e di 38.298 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 270mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione. L’intervento è finanziato con fondi del programma regionale Fesr nell'ambito dell'obiettivo specifico teso a promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra, la promozione di energie rinnovabili, gli interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e il sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra gli elementi inseriti negli elaborati presentati per la progettazione esecutiva: la diagnosi energetica dell’edificio, i particolari relativi alla costruzione del cappotto esterno per la copertura della palestra, le specifiche dell’impianto solare termico e fotovoltaico da installare e il cronoprogramma dell'opera. L’intervento risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 ed è imputato nell’annualità 2026 del bilancio di previsione pluriennale 2025-2027. Per quanto riguarda l’affidamento dei lavori, la giunta dà mandato al dirigente del VII settore a provvedere con apposita determinazione all’approvazione degli atti di gara e anche alla modalità di scelta dell’aggiudicatario dell’intervento.