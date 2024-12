137 milioni di euro, compresi fondi Pnrr. Tanto vale il bilancio di previsione 2024-2026 dell’esecutivo Frontini.

Il documento economico-finanziario più importante per una pubblica amministrazione è stato approvato ieri dalla seconda commissione.

Una pratica sbrigata, forse in maniera inaspettata anche per la stessa maggioranza, in una sola seduta. Erano stati infatti previsti sia un doppio appuntamento - ieri mattina e pomeriggio - e un proseguo per la giornata odierna.

Invece, a parte qualche perplessità espressa dalla minoranza, l'assise è filata via senza particolari scossoni. Bilancio approvato. Almeno in commissione. In attesa di passare al vaglio del parlamentino comunale per il via libera entro fine dicembre.

Nella sua relazione Elena Angiani, assessore al Bilancio, ha sciorinato alcune cifre e voci della manovra finanziaria.

Maggiori risorse per la manutenzione del verde pubblico che, dagli 800mila euro stanziati nel 2023, salgono a 1,2 milioni il prossimo anno e a un milione e 600mila euro nel 2025.

Ritoccata anche la cifra inizialmente prevista per la costruzione di Dies Natalis, la nuova Macchina di Santa Rosa. Si vociferava di 650mila euro, sul bilancio ne sono stati stanziati 750mila.

Per quanto riguarda le entrate: in rialzo quelle derivanti dall'Imu stimate in 18 milioni di euro; la previsione per l'addizionale Irpef - progressività di aliquote e scaglioni modificata di recente - è di quasi 7 milioni. 460mila gli introiti, stimati sulla base dei dati relativi ai primi 9 mesi di quest'anno, dall'imposta di soggiorno. Proventi destinati a interventi in materia di turismo, tra cui 169mila euro per attività afferenti alla candidatura di Viterbo a capitale europea della Cultura.

Dalla Tari dovrebbero confluire nelle casse comunali 14 milioni e 800mila euro, fonte di finanziamento con cui coprire per intero i costi del servizio di gestione dei rifiuti.

In bilancio poi mutui, accesi negli anni passati, e interessi per vari interventi di riqualificazione, alcuni già eseguiti o cantierati, e quelli contratti ultimamente per la sistemazione asfaltature. Oltre a quello da 5 milioni investiti sulla viabilità principale, anche un altro mutuo da 2,6 milioni per interventi sulla viabilità di quartiere.

Somme e capitoli inseriti anche nel Dup, documento unico di programmazione, che oggi pomeriggio sarà illustrato in consiglio comunale. La discussione proseguirà poi nelle sedute, mattutina e pomeridiana, già fissate per domani.

Una trattazione che, tenendo conto delle premesse, si preannuncia spinosa. Quando a fine novembre il Dup venne presentato in seconda commissione, i gruppi di minoranza lo contestarono facendo le pulci alla programmazione di tutti i settori per poi bollare il documento come “sostanzialmente uguale a quello dello scorso anno”.