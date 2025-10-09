«La presenza di Viterbo al Ttg Travel Experience di Rimini è il segno tangibile di una città che sta procedendo con determinazione e sempre maggiore convinzione alla valorizzazione turistica. I dati sulla crescita del settore sono incoraggianti, proseguiamo sulla strada della promozione a tutto campo». Così la sindaca Chiara Frontini dal prestigioso evento fieristico italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale, giunto alla 63esima edizione. «L’appuntamento con il Ttg di Rimini – prosegue Frontini - rappresenta una tappa importante nella strategia di valorizzazione della città. Quest’anno ci siamo concentrati sui B&B e sul prosieguo del lavoro di promozione di Viterbo, delle sue bellezze, delle sue molteplici identità e dei suoi operatori nelle più importanti fiere mondiali del settore. Quella del turismo è una vera industria e noi stiamo lavorando affinché il nostro territorio possa esprimere tutto il suo potenziale, in sinergia con gli imprenditori del settore. E proprio a tal proposito, la prossima settimana si svolgerà un incontro tra gli operatori e il nuovo gestore dell’Ufficio turistico, anche per programmare la presenza alle fiere 2026 e mettere a sistema l’offerta di accoglienza territoriale».