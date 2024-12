CIVITAVECCHIA – Sono cinquanta i servizi pubblici che il Comune di Civitavecchia ha attivato sull’App Io, punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da smartphone o tablet. Attraverso l’App è possibile utilizzare servizi, ricevere comunicazioni/notifiche, effettuare pagamenti e consultare documenti di diverse Pubbliche Amministrazioni. Impostando le proprie preferenze, è possibile decidere quali servizi tenere attivi e quali disattivare, scegliere autonomamente quali messaggi ricevere, e come riceverli (via mail, dentro l’app o tramite le notifiche push del telefono).

Per quanto riguarda il Comune di Civitavecchia, sono stati attivati servizi relativi a alloggi sociali, servizi sociali, imposte comunali, eventi ed iniziative, asili nido e scuole, centri estivi e mensa, edilizia, permessi di sosta e circolazione, anagrafe, accesso civico agli atti e servizi cimiteriali, sviluppo economico, Suap, protezione civile, bandi di concorso solo per fare alcuni esempi.

Come installare e utilizzare l’applicazione L’app è disponibile su App store e Play store, si installa come qualsiasi altra applicazione, è gratuita e può essere utilizzata anche dai cittadini italiani (AIRE e non) che vivono all’estero. Per iniziare a utilizzare IO, ci si deve registrare con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). In seguito alla prima registrazione, si può accedere più facilmente digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).