CIVITAVECCHIA – Come anticipato nei giorni scorsi, torna a riunirsi lunedì mattina, 19 febbraio, presso la Regione Lazio, il tavolo sul phase out dal carbone e la dismissione della centrale Enel di Tvn di Civitavecchia. L’obiettivo dell’incontro è quello di verificare l’avanzamento lavori sulle progettualità strategiche in vista del secondo incontro al MIMIT con il sottosegretario Fausta Bergamotto. All’ordine del giorno i temi dello sviluppo infrastrutturale, del porto e della logistica, i progetti dell’eolico offshore e delle energie rinnovabili.

Parteciperanno al tavolo, oltre alle parti sociali, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’assessore Francesco Serpa, l’on. Alessandro Battilocchio, Davide Bordoni di RAM, Logistica, Infrastrutture e Trasporti spa, i rappresentanti di Enel, Eni e del ministero dell’Ambiente.

I lavori saranno coordinati dal vicepresidente Roberta Angelilli, con la presenza dell’assessore all’Urbanistica e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli e l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. Per il Consiglio regionale parteciperanno il presidente della Commissione Affari europei, Manuela Mari e il vicepresidente della Commissione per lo Sviluppo economico, Marietta Tidei.