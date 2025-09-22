CIVITAVECCHIA – Nuovo intervento di disinfestazione contro la zanzara nello stadio adulto programmata per la notte del 24 settembre, tra le 2 e le 5. L’attività sarà compiuta nelle zone di via Apollodoro, piazzale Santarelli, quartieri San Gordiano e Boccelle, Borgata Aurelia. Tutte le scuole di competenza del Comune. Il consiglio è di non stazionare all’aperto nelle zone oggetto dell’intervento durante i trattamenti, chiudere porte e finestre delle proprie abitazioni, non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili, non lasciare esposti all’aperto vestiti o altri indumenti, porre in atto, dove necessario, gli opportuni accorgimenti affinché gli animali domestici non siano esposti ne possano venire a contatto con le sostanze disinfestanti durante l’erogazione e disattivare gli impianti d’irrigazione dei giardini durante ed almeno per le 24 successive al trattamento.