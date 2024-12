LADISPOLI - Torna a riunirsi la massima assise cittadina.

Il presidente del consiglio comunale, Carmelo Augello, ha infatti convocato il consiglio comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione per il giorno 30 gennaio alle 16.30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine dei giorno: mozioni, interrogazioni ed interpellanze.

©RIPRODUZIONE RISERVATA