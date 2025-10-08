CIVITAVECCHIA – Sulla ristrutturazione del mercato di piazza Regina Margherita interviene l’ex dirigente di Confcommercio Tullio Nunzi, che parla di «vergogna incompiuta» capace di attraversare «tre giunte di diverso colore politico». Per Nunzi il mercato è «momento sociale primario», «centro commerciale naturale» e «luogo del cuore» per i civitavecchiesi, ma da 15 anni l’attesa di un restyling compiuto «ne ha fiaccato le possibilità». Dati non ce ne sono, osserva, ma «basta farsi un giro» per leggere la desertificazione commerciale che circonda l’area.

Nunzi rimprovera alle istituzioni di non aver costruito una presentazione «includente» del progetto: «Si metteva fine a un’incompiuta, una ferita per la città», occasione – a suo giudizio – mancata per coinvolgere residenti, operatori e consumatori. In campagna elettorale, ricorda, era circolata l’idea di affidare la gestione a un consorzio sul modello di molti mercati italiani: un soggetto unico capace di rappresentare la categoria, chiedere servizi, organizzare eventi, promozione e marketing. «Il mercato ai mercatali», sintetizza: chi lavora ogni giorno dovrebbe farlo in un contesto «adeguato», con servizi essenziali e regole chiare. Una governance del genere, sostiene, «avrebbe evitato» parte delle polemiche delle ultime settimane.

L’appello finale è rivolto a associazioni di categoria e operatori: «Devono far sentire la loro voce e la loro collera», dopo un’attesa che «dura da quindici anni». Una spinta dal basso, conclude, per trasformare la ristrutturazione del mercato da simbolo di stallo a primo atto di rigenerazione urbana condivisa.

