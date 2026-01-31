ALLUMIERE - Festa per la Polizia Locale tra fede, riconoscimenti e nuovi incarichi: na giornata all’insegna della tradizione, del senso delle istituzioni e del riconoscimento del servizio svolto sul territorio.

Il 20 gennaio le amministrazioni comunali di Tolfa e Allumiere hanno celebrato insieme San Sebastiano martire, patrono della Polizia Locale, con una cerimonia articolata in un momento religioso e in uno civile.

Le celebrazioni si sono aperte a Tolfa, presso la chiesa di Sant’Antonio, con la Santa Messa officiata da Don Martin Bahati.

Un momento solenne e partecipato, dedicato agli uomini e alle donne che ogni giorno operano per garantire sicurezza, controllo e vicinanza ai cittadini.

Al termine della funzione, all’esterno della chiesa, lo stesso parroco ha impartito la tradizionale benedizione agli operatori e ai mezzi di servizio, gesto simbolico che unisce spiritualità e quotidianità operativa. Successivamente autorità, rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini si sono spostati nell’aula consiliare del Comune di Tolfa, dove si è svolta la cerimonia civile.

Qui sono stati sottolineati il valore del lavoro svolto dalla Polizia Locale nei due territori e il ruolo sempre più centrale che il corpo riveste nel rapporto diretto con la comunità. Momento particolarmente significativo è stato il conferimento del nuovo grado di Commissario al Responsabile della Polizia Locale di Tolfa, dottor Mario Pacchiarotti, riconoscimento che premia competenza, esperienza e impegno maturati nel corso degli anni di servizio.

Spazio poi ai nuovi ingressi: si è svolto infatti il giuramento del neoassunto del Comune di Allumiere, l’agente Simone Terrinoni, vincitore di concorso, che entra ufficialmente a far parte del comando di Polizia Locale, rafforzando l’organico e la presenza sul territorio.

I sindaci delle due cittadine, la dottoressa Stefania Bentivoglio e il dottor Luigi Landi, hanno voluto evidenziare nei loro interventi l’importanza del lavoro quotidiano svolto dagli operatori, spesso silenzioso ma fondamentale per la sicurezza urbana, il rispetto delle regole e il supporto alla popolazione. Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati riconoscimenti agli appartenenti ai comandi di Polizia Locale di Tolfa e Allumiere, estesi anche alla Protezione Civile dei due Comuni, per la costante collaborazione nelle situazioni di emergenza e nelle attività a tutela della collettività.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai responsabili, Alfonso Superchi e Antonio Morra, per il coordinamento e la disponibilità dimostrata.

Una celebrazione che, ancora una volta, ha unito istituzioni, operatori e cittadini nel segno di San Sebastiano, rinnovando il valore del servizio pubblico e dello spirito di comunità.

