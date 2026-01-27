ALLUMIERE - È stata una vera festa di comunità la giornata di tesseramento 2025 organizzata dalla Pro Loco di Allumiere, che sabato 25 gennaio ha animato piazza della Repubblica a partire dalle 15,30. Un appuntamento atteso e partecipato, che ha visto un’ampia adesione da parte dei cittadini, segno concreto dell’affetto e della fiducia che il paese continua a riporre nell’associazione.

Nel cuore del centro cittadino, tra sorrisi, incontri e momenti di confronto, tantissime persone hanno scelto di rinnovare la propria tessera socio o di iscriversi per la prima volta. Un gesto semplice ma dal grande valore, che permette non solo di prendere parte attivamente alla vita associativa, ma anche di sostenere in modo diretto le attività che durante tutto l’anno contribuiscono a valorizzare il territorio, le tradizioni e il tessuto sociale di Allumiere.

La tessera Pro Loco, infatti, rappresenta una vera chiave di accesso a un calendario ricco di iniziative culturali, eventi, manifestazioni e progetti pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età. A questo si aggiungono sconti e agevolazioni legati a diverse attività ed eventi, ma soprattutto la possibilità di sentirsi parte di una comunità viva, dinamica e impegnata nella promozione del paese. Determinante, come sempre, il lavoro dei volontari, presenza costante e motore dell’associazione. Grazie al contributo dei soci, la Pro Loco può continuare a progettare e realizzare iniziative che animano Allumiere durante l’intero anno, mantenendo vive le tradizioni e allo stesso tempo guardando a nuove idee e opportunità di crescita per il territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttivo della Pro Loco di Allumiere, che ha sottolineato l’ottima riuscita dell’evento e l’importanza della risposta ricevuta dalla cittadinanza. La partecipazione numerosa è stata letta come un segnale incoraggiante, che rafforza l’impegno dell’associazione e conferma quanto la collaborazione tra volontari e comunità sia un elemento fondamentale per il successo delle iniziative future.

La giornata di tesseramento si chiude così con un bilancio più che positivo, non solo in termini di numeri ma soprattutto per il clima di condivisione e appartenenza che ha caratterizzato l’evento, aprendo ufficialmente un nuovo anno di attività sotto il segno della partecipazione e dell’amore per il proprio territorio.

«Ringraziamo - spiegano la presidente della pro loco Allumiere, Maria Pinardi e gli altri membri del direttivo - tutti coloro che sono venuti a tesserarsi. Ricordiamo, per chi non avesse avuto modo e vuole farlo, che si possono fare le tessere direttamente presso la Pro Loco tutti i gironi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Grazie ancora a tutti il Vostro contributo è importante per continuare a lavorare per la comunità».

