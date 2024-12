Giovedì presso la sede della Provincia di Viterbo si è svolto un incontro di coordinamento per l’avvio delle iniziative legate all’Anno Santo 2025. La riunione, presieduta dal consigliere provinciale Umberto Di Fusco, delegato per il Giubileo, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei vari Comuni del territorio della Tuscia. Durante l’incontro, sono stati raccolti i primi progetti e proposte per ogni territorio partecipante, al fine di costruire una rete che metta in sinergia le realtà locali e valorizzi le iniziative di ciascuna comunità.

Il consigliere provinciale Umberto Di Fusco ha espresso il suo entusiasmo per l’avvio di questa collaborazione: «Siamo solo all’inizio di un percorso che porterà valore a ogni angolo della Tuscia. Ogni comune, con le sue peculiarità, potrà contribuire a creare un’esperienza condivisa che faccia sentire residenti e visitatori parte di un progetto comune e profondo».

Anche il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, ha sottolineato l’importanza di questa rete collaborativa: «È fondamentale che i comuni della Tuscia siano uniti nell’affrontare questa opportunità unica per il nostro territorio.

Il Giubileo rappresenta un’occasione per rafforzare la nostra identità e promuovere il patrimonio culturale e spirituale che ci caratterizza».

La rete tra i comuni della Tuscia permetterà di coordinare le attività religiose, culturali e turistiche previste per il Giubileo, creando un’esperienza arricchente e condivisa per tutto il territorio.