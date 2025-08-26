MONTALTO DI CASTRO - «In qualità di sindaco del Comune di Montalto di Castro, esprimo forte preoccupazione per i gravi e persistenti disservizi nel recapito della corrispondenza da parte di Poste Italiane, che da tempo penalizzano in maniera significativa i cittadini di Montalto di Castro e, in particolare, della frazione di Pescia Romana». A dichiararlo, in una nota, Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro.

«Il servizio postale - spiega la prima cittadina - presenta ormai da mesi ritardi significativi, mancate notifiche, disguidi nella consegna delle raccomandate e gravi conseguenze per i cittadini, soprattutto per quanto riguarda la ricezione di bollette, atti ufficiali, documentazione sanitaria e fiscale. Questa situazione sta generando pesanti disagi e danni economici concreti, dovuti a more e penali per pagamenti effettuati oltre i termini, non per negligenza degli utenti, ma per l’assenza di un servizio di consegna regolare ed efficiente». Le problematiche principali, segnalate dai cittadini e riscontrate dal Comune, riguardano la gestione della distribuzione “a giorni alterni”, di fatto divenuta a mesi; la scarsa conoscenza del territorio da parte degli operatori incaricati, causata dal continuo turnover e l'assenza di una pianificazione logistica adeguata alle esigenze della comunità. «Questa situazione - afferma Socciarelli - è inaccettabile. Il servizio postale non è un lusso, ma un diritto. Non possiamo più tollerare che i cittadini subiscano ritardi nella ricezione di documenti fondamentali per la vita quotidiana e per l'adempimento di obblighi legali. Per tali motivi, ho chiesto ufficialmente a Poste Italiane, tramite una pec, di ripristinare immediatamente un servizio di consegna regolare e puntuale su tutto il territorio comunale, ridurre il turnover del personale addetto, garantendo continuità e conoscenza del territorio e riorganizzare la logistica locale con una pianificazione coerente alle necessità della comunità. Tuttavia, devo rendere noto con rammarico che alla mia pec non è seguita alcuna risposta. La situazione richiede un cambio di passo immediato: solo un'azione decisa e coordinata potrà garantire un servizio efficace, equo e dignitoso ai cittadini di Montalto di Castro e Pescia Romana».