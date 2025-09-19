CIVITAVECCHIA – Partiranno la prossima settimana i lavori per implementare l’illuminazione a Borgata Aurelia, un intervento atteso dai residenti e frutto di un costante impegno da parte dell’amministrazione comunale. Le operazioni interesseranno in particolare alcune strade della borgata: Via Boito, Via Zandonai, Via Somma e Via Tosti, che saranno oggetto di lavori di installazione e potenziamento dei punti luce. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza, la vivibilità e la qualità urbana di un’area che da tempo richiedeva interventi mirati. L’attenzione dei delegati rimane alta e i risultati raggiunti sono il frutto di una stretta collaborazione con gli uffici comunali, il Sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici.