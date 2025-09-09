CIVITAVECCHIA – C’erano una volta poche pagine in bianco e nero, disegnate a mano, stampate con passione quasi artigianale. Una piccola redazione, pochi collaboratori sparsi sul territorio e una sfida che sembrava folle: dare voce a una provincia troppo spesso ignorata dai grandi quotidiani. Così nasceva, esattamente vent’anni fa, La Provincia di Civitavecchia. Il 10 settembre 2005 il primo numero arrivò in edicola. Un progetto piccolo nelle dimensioni ma ambizioso nella visione: raccontare la vita reale della città e dei comuni limitrofi, le storie dei quartieri, la politica locale, lo sport minore, le piccole grandi battaglie dei cittadini. Da allora, giorno dopo giorno, edizione dopo edizione, quel foglio è diventato molto di più di un giornale: è diventato una presenza. Oggi La Provincia di Civitavecchia, fondata da Pino e Massimiliano Grasso, è diretta da Alessandra Rosati, con oltre venti giornalisti tra redattori e collaboratori. Non più solo poche pagine, ma sei edizioni locali, nazionali e internazionali, un sito web aggiornato quotidianamente, una redazione strutturata e un pubblico di lettori affezionati che ogni mattina cerca nelle sue righe una bussola per orientarsi nel caos dell’informazione. In due decenni sono cambiate tante cose: il mondo del giornalismo è stato travolto dalla digitalizzazione, i social network hanno riscritto le regole della comunicazione, il territorio ha vissuto trasformazioni profonde. Eppure, La Provincia è rimasta lì, fedele al suo mandato: raccontare, indagare, informare. Con obiettività, certo, ma anche con quel pizzico di empatia che fa la differenza tra un giornale e un semplice contenitore di notizie. Chi ha vissuto questi vent’anni in redazione parla di notti insonni prima della chiusura, di telefonate all’ultimo minuto, di titoli cambiati in corsa. Ma anche di risate tra colleghi, di articoli che hanno fatto discutere, e altri che hanno fatto la storia. Oggi, tra le mani dei lettori, c’è un giornale che è cresciuto insieme alla sua comunità. Un giornale che ha saputo ritagliarsi il suo spazio con la forza della coerenza e il coraggio di dire anche ciò che non piace. E che guarda al futuro senza dimenticare da dove è partito: da quelle poche pagine, forse imperfette, ma piene di verità. Buon compleanno, Provincia. Che siano solo i primi vent’anni.