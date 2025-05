Il prossimo 6 maggio, presso il complesso di Santa Maria in Gradi, tornerà il Testimonial Day, evento che intende favorire l'incontro tra studenti, laureati e laureandi dei diversi percorsi formativi con il mondo del lavoro e anche con attenzione all'inclusione socio lavorativa di persone con disabilità. Questa edizione in collaborazione con Lazio DiSCo, avrà un focus dedicato sul Rome Technopole (https://www.rometechnopole.it/en/), l'ecosistema dell'innovazione del Lazio nato nel 2022, aggregando tutte le università pubbliche e private, i centri di ricerca nazionali, la Regione Lazio, il Comune di Roma, le Camere di commercio regionali, Unindustria e decine di imprese innovative. Il cuore del progetto si sviluppa su tre aree tematiche, caratterizzate dalla più alta qualificazione e dalla più forte presenza industriale sul territorio regionale: Transizione Energetica, Transizione Digitale e Salute & Bio-Pharma. Ilaria Baffo Referente del Rettore per la gestione e la contabilizzazione dei progetti di ricerca Giuseppe Calabrò Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese e la raccolta fondi Simone Foglio Presidente

Durante la giornata sarà possibile per le aziende partecipanti illustrare le opportunità professionali o di stage, presentare le proprie attività e le relative esigenze in termini di competenze e risorse umane, nonché incontrare giovani neo-laureati e laureandi.

La manifestazione riparte dalla fiducia che i giovani, nonostante le crisi attuali che insistono sul paese e a livello internazionale, debbono sempre avere nell'acquisizione delle giuste competenze per affrontare le nuove sfide contemporanee e del futuro, presentandosi preparati e consapevoli al mondo del lavoro. L'evento vuole essere una occasione per studenti, laureati e laureandi, dei diversi percorsi formativi, che potranno partecipare ad incontri, presentazioni e approfondimenti a cura di imprenditori, dei vari settori produttivi, che illustreranno attraverso le loro esperienze formative, come fare impresa, offrendo la possibilità di poter partecipare a stage in azienda per entrare in contatto con le professioni e sviluppare e far conoscere le proprie soft skills. Sarà possibile, presso gli stand delle aziende, avere un confronto diretto con il personale delle risorse umane, lasciare i propri riferimenti e contatti e anche il curriculum, per l'avvio di eventuali collaborazioni. L'obiettivo del Testimonial Day è proprio quello di aiutare gli studenti ed i laureati, per fare rete ed intraprendere un dialogo con il mondo delle imprese.

La mattinata si aprirà con il saluto del Magnifico Rettore Stefano Ubertini, Francesco Battistoni Segretario d'Aula della Camera dei Deputati, Alessandro Romoli presidente della Provincia di Viterbo, Daniele Sabatini consigliere regionale del Lazio, del delegato professor Giuseppe Calabrò e della referente Dott.ssa Ilaria Baffo, a cui seguirà un approfondimento sul progetto Rome Technopole e sui risultati raggiunti a cura di Stefano Penna Direttore Scientifico Fondazione Rome Technopole,. La sessione iniziale in aula proseguirà con l'intervento da parte del Prof. Secondi per illustrare i principali risultati della XXVI Indagine Almalaurea sull'occupabilità dei laureati, alcune testimonianze di successo da parte di ex-studenti Unitus che si sono distinti per una brillante carriera nel mondo del lavoro e infine con la presentazione dei servizi placement offerti dall'Ateneo, anche in collaborazione con Porta Futuro Lazio.

La giornata proseguirà, per tutti i partecipanti, presso gli stand delle aziende dove sarà possibile effettuare anche dei colloqui di selezione.

