Ieri in Pronto soccorso diversi pazienti intubati in attesa di essere trasferiti a Roma, tutti non vaccinati

Ospedale San Paolo sotto sforzo: i posti letto covid tornano 30

Rimane alta la pressione sul San Paolo e il virus resta aggressivo, ieri diversi pazienti gravi da trasferire nelle terapie intensive covid romane: tutti non vaccinati