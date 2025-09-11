Saremo ancora da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione in quota, legato ad una profonda area di bassa pressione atmosferica presente sul Nord Atlantico. Figura barica che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali. La pressione atmosferica sulle restanti aree del Paese tenderà gradualmente ad aumentare nel corso della giornata, grazie all'approssimarsi da ponente di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, ci esporrà a correnti miti e relativamente umide, di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali, dove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, nel corso delle ore pomeridiane potrebbero formarsi degli addensamenti nuvolosi anche consistenti dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle residue e locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.