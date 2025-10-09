Su scala sinottica Atlantico-Europea troviamo una robusta area di alta pressione prevista collocarsi sulle isole Britanniche ed estesa, secondo il senso dei paralleli, verso l'Europa centrale e con la sua estremità meridionale tenderà progressivamente ad interessare, ad iniziare dalle regioni settentrionali, anche la nostra Penisola. Inizialmente, a causa della sua posizione, sul suo bordo meridionale veicolerà una avvezione di aria fresca ed instabile, che andrà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, che nel corso della prima parte della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. La copertura nuvolosa è prevista risultare maggiormente estesa e compatta sulla Sardegna, in particolare sul settore orientale, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Delle locali precipitazioni potrebbero interessare anche il settore meridionale della Calabria e il settore ionico della Sicilia. Da metà giornata circa seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali, che nel corso della seconda parte della giornata, progressivamente, si estenderà alle restanti regioni peninsulari e alla Sicilia. Sulla Sardegna si prevede permangano condizioni di tempo instabile. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 10 OTTOBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.