Saremo ancora interessati da un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione in quota, legato ad una profonda area di bassa pressione atmosferica presente sul Nord Atlantico. Figura barica che farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali e nel corso della seconda parte della giornata, progressivamente anche sulla Sardegna e sulle regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia sarà presente una maggiore stabilità atmosferica. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, ci esporrà a correnti miti e relativamente umide, di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali, dove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Sulle restanti aree del Paese il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, nel corso della seconda parte della giornata, assisteremo ad un avanzate aumento della copertura nuvolosa sulla Sardegna e sulle regioni centrali, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse sulla Toscana. Degli occasionali e locali fenomeni precipitativi potrebbero interessare le restanti regioni centrali. Al Sud e sulla Sicilia permarranno condizioni di tempo maggiormente stabile e soleggiato. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, sia nei valori minimi che nei valori massimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 13 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un ulteriore ed avanzate aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità da debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.