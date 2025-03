L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il digital marketing. Nello specifico, sta modificando il modo in cui le persone cercano informazioni e interagiscono con i contenuti online. Con l’avvento degli agenti AI e delle piattaforme di risposta diretta come ChatGPT, Google Bard e Operator, il tradizionale approccio SEO sembra essere entrato in declino. Oggi, infatti, non basta più ottimizzare i siti web per i motori di ricerca tradizionali perché, per essere visibili online, bisogna farsi trovare anche dalle AI.

È da qui che nasce il nuovo e chiacchierato approccio GEO, acronimo di Generative Engine Optimization. Le strategie SEO tradizionali, fondate sul posizionamento nei risultati dei motori di ricerca, richiedono oggi di essere integrate con quelle che permettono ai siti web di essere menzionati dalle AI.

Le statistiche dimostrano che l’uso delle AI per la ricerca è in forte crescita. ChatGPT, ad esempio, ha registrato 4,67 miliardi di visite mensili a febbraio 2025: un aumento del 33% rispetto a dicembre 2024. Anche se il traffico generato dalle AI è ancora marginale rispetto a Google, la tendenza è chiara, come si legge anche su questa ricerca di Express VPN: sempre più utenti si affidano, e si affideranno, agli assistenti AI per ottenere risposte immediate.

L’intelligenza artificiale ridisegna il panorama della ricerca online

Le nuove generazioni prediligono strumenti più immediati e interattivi dei tradizionali motori di ricerca. Ne sono esempi TikTok, Instagram, Reddit, i quali stanno diventando le piattaforme di riferimento per trovare informazioni e consigli personalizzati.

Questo cambiamento pone in penombra il modello di ricerca sui motori di ricerca, basato su link e annunci sponsorizzati, poiché gli utenti, oggi, sembrano preferire soluzioni più dirette e conversazionali.

Google in particolare sta rispondendo a questa trasformazione con soluzioni che non disincentivino l’utilizzo del motore di ricerca. Una di queste è AI Overview, una nuova funzionalità che utilizza i modelli di intelligenza artificiale per generare sintesi delle informazioni direttamente nella pagina dei risultati. Questo sistema, in pratica, riduce la necessità di cliccare sui link, limitando ulteriormente il traffico organico verso i siti web.

Anche il declino dell’uso del browser a favore delle app mobili è un altro elemento chiave di questo cambiamento: sempre più utenti accedono alle informazioni direttamente dalle piattaforme social o dagli assistenti vocali, il che riduce il traffico verso i siti tradizionali e obbliga le aziende a ripensare le loro strategie di digital marketing.

La GEO: ottimizzazione per i motori di ricerca generativi

Con l’ascesa dell’intelligenza artificiale, la SEO tradizionale sembra non bastare più. Al suo posto, come accennato, arriva la GEO, Generative Engine Optimization, cioè la risposta alla necessità di ottimizzare i contenuti, ed i siti web, affinché siano compresi e utilizzati dai modelli AI.

Questo significa creare contenuti che non solo siano indicizzati dai motori di ricerca tradizionali, ma che possano essere direttamente integrati nelle risposte generate dalle intelligenze artificiali.

A differenza della SEO, che si basa sull’uso di parole chiave e link, la GEO punta a fornire risposte strutturate in modo che le AI possano interpretarli facilmente. Questo richiede una combinazione di contenuti autorevoli, dati strutturati e un linguaggio naturale ottimizzato per le AI.

L’integrazione con strumenti AI consente di intercettare un pubblico che non utilizza più i motori di ricerca tradizionali. Le ricerche basate su AI sono più dirette e personalizzate, il che significa che il contenuto giusto, posizionato nel contesto adeguato, può generare conversioni elevate.

Il ruolo degli agenti AI nel digital marketing

Gli agenti AI sono i principali responsabili di questo cambiamento verso la personalizzazione nel digital marketing. A differenza dei chatbot tradizionali, gli agenti AI possono eseguire compiti complessi, come prenotare viaggi, trovare offerte o persino effettuare acquisti per conto degli utenti.

Questo cambia radicalmente il funnel di vendita online: se un assistente AI seleziona un prodotto o servizio per l’utente, la visibilità del brand dipenderà dalla sua capacità di essere riconosciuto e raccomandato dall’intelligenza artificiale.

Un altro aspetto fondamentale è la fiducia. Gli utenti si affidano sempre di più agli agenti AI per prendere decisioni, il che significa che qualità e autenticità dei contenuti diventeranno fattori chiave per ottenere la preferenza degli algoritmi AI.

Il futuro della ricerca: integrazione tra AI, social e assistenti vocali

L’intelligenza artificiale sta portando a una convergenza tra motori di ricerca, social media e assistenti vocali. Google, Facebook e OpenAI stanno investendo in tecnologie che integrano queste piattaforme, creando un ecosistema in cui gli utenti possono ottenere risposte senza dover digitare query o cliccare su link.

I social media stanno diventando strumenti di ricerca sempre più potenti. Un numero crescente di utenti utilizza TikTok, Instagram e Reddit per trovare recensioni, consigli di viaggio e suggerimenti di acquisto, superando Google nelle preferenze dei più giovani. Anche le aziende stanno adattando le loro strategie per essere presenti su queste piattaforme, ottimizzando i contenuti per i motori di ricerca interni dei social.

Gli agenti AI e il marketing conversazionale stanno modificando il processo di decisione d’acquisto. Le aziende che sapranno adattarsi a questo cambiamento avranno un vantaggio, mentre chi resterà ancorato alle strategie tradizionali rischierà di perdere rilevanza online.