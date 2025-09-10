CIVITA CASTELLANA torna protagonista sulla scena internazionale dell’innovazione e del design con la partecipazione di ben dieci aziende del distretto ceramico al Cersaie 2025, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno, in programma dal 22 al 26 settembre presso i padiglioni di BolognaFiere.

Le imprese civitoniche Alice Ceramica, Art Ceram, Azzurra, Domus Falerii, Flaminia, GSG Ceramic Design, Hidra, Olympia, Simas e Xilon rappresenteranno l’eccellenza produttiva di un territorio che da decenni è punto di riferimento nel comparto.

Giunta alla sua quarantaduesima edizione, la manifestazione si conferma come appuntamento imperdibile per professionisti, architetti e designer da tutto il mondo. Quest’anno il Cersaie registra numeri da record: oltre 620 espositori da 29 Paesi su una superficie complessiva di 155.000 metri quadrati.

Tra le novità più attese del 2025 c’è il progetto "I Portici di Cersaie" firmato dall’architetto Dario Curatolo, un suggestivo percorso fotografico che accompagna i visitatori fin dall’ingresso della fiera, esaltando l’identità sensoriale dei materiali. In evidenza anche il nuovo Padiglione 19, interamente dedicato alla posa delle piastrelle, con dimostrazioni e seminari tecnici, e il Padiglione 37, riservato alle start-up tecnologiche nel settore delle costruzioni.

Aumentano inoltre i padiglioni dedicati all’arredo bagno, ora quattro, e viene inaugurata un’area per i materiali non ceramici, come legno e marmo, e le finiture per interni ed esterni.

La presenza delle imprese di Civita Castellana testimonia ancora una volta la vitalità e la competitività del distretto industriale, che continua a distinguersi nel panorama nazionale e internazionale grazie alla qualità dei prodotti, alla ricerca continua e alla capacità di interpretare le tendenze del design contemporaneo.

