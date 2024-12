Tantissima partecipazione questa mattina al Cinetuscia Village per il ritorno della Befana Tricolore, una tradizione che si è rinnovata alla presenza di tante famiglie dove è stato proiettato il film “Wish”, l’ultimo cartone animato della Disney. A dare il benvenuto ai presenti l’onorevole Mauro Rotelli e il consigliere regionale Daniele Sabatini che hanno raccontato la ripresa di questa tradizione e augurato buona Epifania a tutti. Con loro i consiglieri comunali di Viterbo Antonella Sberna e Matteo Achilli insieme ad amministratori e sindaci della provincia. È stato allestito anche un angolo per la raccolta dei giocattoli da destinare in beneficenza che è stata particolarmente apprezzata e tantissimi i doni raccolti. Bello ritrovare la tradizionale Befana Tricolore e bello vedere anche tanti bambini portare un dono a bambini meno fortunati, segno che questo evento unisce calore, tradizione e solidarietà.