CIVITAVECCHIA – Parigi apre i battenti alla fiera d’arte “Business art fair” l’evento artistico più atteso dell’anno che accoglie l'eccellenza dell'arte contemporanea internazionale.

Dal 24 al 26 ottobre prossimi, l’elegante cornice dell’Espace Nesle, nel cuore storico di Saint-Germain-des-Prés di Parigi, ospiterà la 17ª edizione della Business Art Fair (BAF) – il salone internazionale d’arte contemporanea che riunisce ogni anno oltre 100 artisti e creatori da tutto il mondo. Tra le presentazioni più attese di quest’anno, spicca la presenza del gruppo "Talento Italiano", una speciale selezione di artisti italiani contemporanei a cura dell’artista e promotrice culturale Ombretta Del Monte.

«Ho voluto condividere con alcuni artisti emergenti nel panorama artistico italiano questo importante appuntamento parigino al quale partecipo – ha spiegato – con due opere pittoriche dedicate a due straordinarie donne e artiste francesi che sono state Jeanne Hebuterne pittrice e compagna di Amedeo Modigliani e Camille Claudelle, scultrice e allieva di Auguste Rodin. Sono certa che questa esposizione ci porterà un nuovo bagaglio di conoscenza , nuove visioni e scambi progettuali futuri».

“Talento italiano” è un gruppo che raccoglie voci differenti ma unite da una forte corrispondenza creativa e da un linguaggio visivo contemporaneo e autentico. Attraverso le loro opere, questi artisti offriranno al pubblico francese e internazionale un viaggio tra materia, forma e concetto, espressione di un’Italia contemporanea che sa ancora sorprendere per intensità, innovazione e visione. Ne fanno parte una rosa di artisti tra pittura, fotografia e scultura: Ombretta Del Monte, Paola Bisozzi, Roberto Molteni, Cinzia Gasparri, Maria Grazia Bartolini, Tony Morelli, Ilaria Pisciottani, Luisella Toti, Mirco Ciccola, Ambra Nazifi, Mina Di Salvo, Michela Velardita.

L’evento è organizzato con il sostegno di numerose realtà culturali e partner del settore artistico, tra cui La Gazette des Arts, Le Géant des Beaux-Arts, Q.S Communication, e altre prestigiose istituzioni.