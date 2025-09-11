SUTRI - Martedì 16 settembre alle 19, nella splendida cornice della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Sutri in Piazza del Duomo, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Dolcissima e San Liberato, si terrà un evento musicale unico nel suo genere e di grande prestigio: il celebre trombettista e maestro Nello Salza, noto come “la tromba del cinema italiano” e il maestro Roberto Canali all’organo storico Inzoli del 1881, daranno vita a un concerto straordinario ed imperdibile. L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio ed offre un viaggio tra epoche e stili diversi: dal barocco al novecento, con brani immortali di Clarke, Haendel, Mozart, Mendelssohn, Bossi, la suite in Re maggiore di Haendel, l’intenso lascia ch’io pianga dall’opera Rinaldo, fino alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone. Un appuntamento esclusivo dove si fondono le magiche note della tromba e le maestose sonorità dell’organo antico che imponente domina dall’alto la Cattedrale, dando vita ad uno spettacolo suggestivo, intriso di talento, di storia e di spiritualità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

