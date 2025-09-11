CIVITAVECCHIA – Al via il 18 settembre il “Museo Festival” un progetto che trasforma il museo in un palcoscenico d’eccezione.

Quattro appuntamenti tra teatro, performance art, letture e installazioni immersive animeranno il mese di settembre, riscrivendo la relazione tra arte antica e linguaggi contemporanei. Un viaggio inedito tra l’eredità classica e il sorprendente legame tra Civitavecchia e il Giappone. Il festival è ideato sotto la direzione artistica di La Dramaturgie, realtà italiana d’eccellenza nella drammaturgia contemporanea, nota per le sue collaborazioni internazionali, tra cui l’Hermitage di San Pietroburgo.

Durante la conferenza saranno presenti la direttrice e i curatori del progetto, che illustreranno il programma e le suggestioni che hanno dato vita al festival.

PROGRAMMA SPETTACOLI:

18 settembre, ore 20:30

“Naso e cielo – una ruminazione italica”

Scritto e diretto da Gian Maria Cervo

Supervisione alla regia: Pierpaolo Sepe

20 settembre, ore 20:30

“Apollo nei manga”

A cura di Matteo Sapio

Con Pablo Girolami, tra i più promettenti coreografi della scena internazionale

27 settembre, ore 20:30

“3 Response Plays Pasoliniani”

Di Gian Maria Cervo

28 settembre, ore 17:00

“3 Response Plays Pasoliniani” (Replica)

Prenotazioni spettacoli: kitojaguar@gmail.com