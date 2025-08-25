MONTALTO DI CASTRO - «Si è conclusa con successo la quinta edizione di “Montalto tra le Mura”: un evento da record che celebra l’identità e la bellezza del nostro borgo».

Così l’amministrazione comunale di Montalto di Castro che desidera esprimere la propria soddisfazione per la straordinaria riuscita dell'evento estivo che si conferma tra i più attesi e partecipati del territorio.

In particolare, il percorso emozionale “A riveder le stelle”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, ha registrato numeri da record: oltre 10mila candele accese a creare un'atmosfera unica e suggestiva, lungo un itinerario che ha accolto più di 6mila visitatori in una sola serata.

«Un ringraziamento sentito va all’ufficio Eventi e Turismo, che ha coordinato con professionalità ogni aspetto dell'organizzazione - dichiara l'amministrazione comunale - e a tutte le realtà coinvolte: il Comitato Centro Storico, la Pro Loco, il Mercante in Fiera, le attività commerciali, gli espositori, gli artisti, i volontari e, non ultimi, gli abitanti del centro storico, che con grande spirito di collaborazione hanno contribuito a rendere possibile questo evento».

L’edizione 2025 ha posto grande attenzione alla promozione dei prodotti locali e biologici, grazie alla partecipazione di aziende del territorio che hanno proposto un percorso di degustazione con eccellenze a km zero, tra cui spiccano le carni maremmane biologiche. Grande successo anche per l'immancabile stand della Pro Loco con le sue iconiche pizzette fritte, divenute ormai simbolo di ogni manifestazione.

«Montalto tra le Mura è molto più di una festa - aggiunge l’amministrazione comunale - è un momento di comunità, un’occasione di valorizzazione culturale, turistica ed economica del nostro centro storico. Un appuntamento capace di unire musica, arte, tradizione e gastronomia, attirando ogni anno sempre più visitatori.

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e i turisti che con entusiasmo hanno scelto di vivere questa esperienza unica. È anche grazie a loro che Montalto di Castro continua a crescere e a farsi conoscere come meta accogliente e viva».