CIVITAVECCHIA – Un progetto ambizioso per il regista civitavecchiese Luca Guerini che da agosto sta lavorando sul progetto di un lungometraggio storico con un cast internazionale dal titolo “Silenzio e fuoco”.

«Durante la settimana di ripresa dei due cortometraggi che ho fatto in Calabria – racconta il fondatore di Skenexodia – ci è stato proposto di lavorare sul primo film sulla storia di San Francesco di Paola con attori professionisti. Personalmente non conoscevo questa figura e la grande venerazione (ad esempio mi è capitato di vedere più di un adolescente che avesse il viso del Santo tatuato sul polpaccio). In due settimane ho letto una ventina di biografie tra cui il testo in latino del processo di canonizzazione, da cui è nata la sceneggiatura originale che stiamo cercando di realizzare». Uno snodo narrativo importante del film è Civitavecchia dove il Santo partì per recarsi in Francia mandato dal pontefice Sisto IV con l’obiettivo di rinsaldare i rapporti con Luigi XI.

«La nostra città, infatti, sarà il punto di svolta su cui è incentrata l’intera narrazione: da qui partono infatti flashback e flashforward (scene ambientate nel futuro, ndr). Rifaremo vivere la Civitavecchia del 1400 quando il porto divenne papale e ci tengo tantissimo che il primo fotogramma di un progetto così importante per la mia carriera abbia come location la mia città. Abbiamo trovato grande interesse verso la realizzazione di quest’opera – ha aggiunto Guerini – attraverso sponsor privati e le riprese dovrebbero iniziare in primavera. Abbiamo raggiunto attori di fama internazionale che hanno apprezzato la sceneggiatura e la storia di questo eremita che si trova a fare il guaritore o addirittura il politico per il pontefice. Ci auguriamo che anche Civitavecchia ci dia una mano sia istituzionalmente sia attraverso gli imprenditori privati che volessero sposare questo progetto visto che porta alla ribalta nazionale una pagina importante della nostra storia cittadina che molti non conoscono».

Per questo scopo è stata aperta una pagina di crowfounding da affiancare ai fondi già ottenuti dalla produzione, ognuno può donare anche pochi euro che contribuiranno al raggiungimento della cifra necessaria per il progetto. Per partecipare è necessario collegarsi al sito Silenzio e Fuoco - biopic su San Francesco di Paola - crowdfunding, maggiori informazioni sono disponibili al 3384116671 sono inoltre previste ricompense per i donatori.