Il buongiorno ai lettori lo porge Alessio Alessi che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dalla moglie Elora, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Lo Scorpione si prende la scena, e…

L’Ariete sgombra la scena e cambia attori e registi. Trasforma l’agire di ieri e risorge prendendosi il premio.

Il Toro si guarda di fronte e conosce l’importanza dell’altro. Le coppie alzano il ritmo e i single fanno un festino.

I Gemelli rinnovano l’agenda e lavorano cogliendo meritate vittorie. Chi cerca chieda lavoro e chi si cura trova la quiete.

Il Granchio rivede il suo ego e riparte con mille reattori. Veloce e fiero di se danza fra passioni e creazioni.

Il Leone annaffia la residenza e adorna l’ambiente natale. Le radici e il passato son cari e la famiglia richiede attenzioni.

La Vergine approfitta del tempo per conoscere amici sinceri. Le notizie sono efficaci e gli incontri agevolano il fare.

La Bilancia assorbe energie e si riempie di ori e stupori. Tiene garbata la linea e rinnova la forma e le vesti.

Lo Scorpione rinasce due volte e accelera seguendo passioni. Conquista mete importanti nei denari e nei propri lavori.

Il Sagittario attende il suo Sole e riposa osservando il passato. Si mette al servizio dei piccoli e si impegna nel fare missione.

Il Capricorno programma gli eventi e si associa con nuovi ideali. Condivide l’agire e le mosse e col gruppo raggiunge la meta.

L’Acquario gonfia il suo petto e parte per nuova carriera. Si mostra concreto e di pietra e realizza un sogno di ieri.

I Pesci alzano gli occhi e osservano spazi infiniti. Raggiungono potenze interiori che fin ieri erano sconosciute.

