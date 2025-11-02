Il buongiorno ai lettori lo porge il parroco della chiesa dei SS. Martiri Giapponesi, don Giovanni Demeterca, che in questi giorni festeggia il 33° anno di sacerdozio. A lui infiniti auguri dai suoi parrocchiani e in particolare da tutti i bimbi del catechismo e dai loro genitori, dalle catechiste e da tutte le signore e le famiglie che collaborano con la parrocchia.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si scalda fra le fiamme dell’Ariete, e…

L’Ariete arriva per primo e coi figli cerca la gioia. Il lavoro vuole attenzione e oggi si prenda di più.

Il Toro osserva le cose e in silenzio prepara la scena. Brilla l’idea che convince e l’intenzione porta il successo

I Gemelli stanno con la gente e condividono un progetto sensato. La casa gli amici e la gioia attendono l’equilibrio con gli altri.

Il Granchio è concreto, si mostra e realizza un quieto obiettivo. Amici giungono lesti e notizie fanno cornice.

Il Leone si sposta di là e ascolta parole straniere. Osa nel volere i guadagni e diventa sicuro e deciso.

La Vergine trasforma un pensiero e lo lascia cadere sul prato. Vince se prende la scena e se decide di ascoltare il custode.

La Bilancia contratta l’affare e i single incontrano facce curiose. Da sola ascolta il suo vento e prepara l’ascesa nel tempo.

Lo Scorpione si impegna e poi suda e serve se stesso e il pianeta. Individua amici e associati e progetta lunghi percorsi.

Il Sagittario brinda alla vita e la forza lo accarezza con garbo. Appare e concretizza l’affare e si manifesta senza indugiare.

Il Capricorno riposa in famiglia e apre le porte di casa. Dall’estero squillano voci e un viaggio si pensi o si faccia.

L’Acquario scrive un pensiero e riceve risposte e commenti. Incontra gente fidata e nei rapporti addrizza la riga.

I Pesci assorbono vibrazioni e prendono guadagni e biscotti. Il lavoro porta notizie e il corpo si tenga con cura.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/