Il buongiorno ai lettori lo porge Monia Rossi che ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e da tutti i suoi amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande fra le stelle artistiche dei Pesci, e…

L’Ariete aspetta un momento e osserva le cose che ha fatto. Si guarda dietro e di lato e si prepara ad aprire una storia.

Il Toro si diverte con gli altri e collabora al programma di tutti. Vince chi condivide l’azione e abbraccia l’amico fidato.

I Gemelli concretizzano l’affare e decidono come fossero il capo. Realisti e in cerca di gloria alzano la testa e dicono: ora!

Il Granchio si allontano dal certo e ricerca nozioni lontane. Dall’estero giungono voci e l’amore è a portata di mano.

Il Leone cambia la pagina e riscrive una storia diversa. Lascia e si stacca dal dubbio e apre la porta di casa.

La Vergine si abbraccia col partner e i single hanno pretese. Contratti e relazioni, e chi si muove agevola il fato.

La Bilancia si mette al servizio di se stessa e del bene del gruppo. È sicura e modella la forma e guadagna due chicchi di grano.

Lo Scorpione appare convinto e prosegue nel viaggio imprevisto. Si prende l’inizio e la fine e si appassiona di sé e dei suoi parti.

Il Sagittario riceve la gente e la famiglia scrive due righe. Osserva il mondo che scorre e si appresta a donare se stesso.

Il Capricorno incontra qualcuno e riceve lettere e squilli. Con associazioni e nuovi ideali condivide progetti e ambizioni.

L’Acquario prende il banco e vuole comprare di tutto. Esige il meglio da se e la carriera apre il sipario.

I Pesci sono baciati dal raggio di Luna e risolvono gli enigmi di ieri. Percettivi e convincenti si prendono la scena e gli sguardi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/