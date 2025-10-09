Il buongiorno ai lettori lo porge Gaia Saladini che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa giovane fra le stelle dei Gemelli, e…

L’Ariete incontra due tipi e qualcuno riceve la posta. Ascolta il parere dell’altro e approfitta per superare l’esame.

Il Toro apre il salvadanaio e compra oggetti curiosi. Il guadagno è dietro la porta, chi è sicuro prende il bottino.

I Gemelli entrano in scena e risolvono dubbi e misteri. Ascoltano il proprio sentire e i creativi prendono il volo.

Il Granchio aspetta un istante e controlla i fatti del mese. Osserva e si propone per gli altri; per scegliere attende la Luna.

Il Leone ha in mente un progetto che coinvolge parenti e colleghi. Collabora e si esprime nel gruppo e prende una tessera nuova.

La Vergine decide l’impresa e costruisce un successo reale. Realizza e coglie la vetta in carriera e nel fare mondano.

La Bilancia si allontana dal certo ed esplora paesaggi lontani. Studia e trapassa i confini e comprende magie e misteri.

Lo Scorpione lascia un pensiero che frenava lo slancio vitale. Trasforma il modo di fare e riceve applausi dal cielo.

Il Sagittario si abbraccia col partner e controlla due carte col socio. Il rapporto e l’azione con l’altro premiano il flusso del cielo del giorno.

Il Capricorno sistema schedari e organizza con metodo il giorno. Al lavoro c’è un premio che attende e chi sorride ha vinto il malanno.

L’Acquario è giulivo e fa festa e procrea con arte e col cuore. Passioni amori e la gioia solo per chi crede nel proprio potere.

I Pesci ricevono gente e la casa si riempie di vita. La famiglia è il porto sicuro: abbellire il nido esalta il futuro.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/