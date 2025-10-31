Il buongiorno ai lettori lo porge Fulvia Pennetti che ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Benvenuto Novembre! Con la Luna che illumina i Pesci, e…

L’Ariete si ferma un pochino e da solo osserva i fatti di ieri. Attende la meraviglia e dona un sorriso a qualcuno che soffre.

Il Toro incontra la gente e condivide le ore con gli altri. Spalma il suo fare con tutti e col gruppo arriva per primo.

I Gemelli sono decisi e agiscono per cogliere l’oro. Determinati e concreti alzano il volto e affrontano il mondo.

Il Granchio sogna stelle lontane e viaggia con nuvole e treni. Comprende lezioni straniere ed espande i concetti di ieri.

Il Leone lascia la presa e si stacca dal legame pesante. Rinnova e partorisce un talento e assorbe energia dagli altri.

La Vergine ha la Luna di fonte e riparte con nuovi rapporti. Amori e soci son vispi e i single fanno una festa.

La Bilancia si mette al servizio degli altri e coglie un premio per se da divider con tutti. Il lavoro e il corpo incorniciano il giorno.

Lo Scorpione si gode la vita e crea iniziative e passioni. Esibisce ego e vittoria e se non corre studi le proprie stelle.

Il Sagittario apre le porte di casa, rivede il passato per coglier la spinta. La famiglia alza il livello e l’anima vuole dell’acqua.

Il Capricorno incontra qualcuno. Scrive e d’istinto comprende l’enigma, e l’appuntamento si fissi sul serio.

L’Acquario assorbe energie e si nutre di ori e bevande. Il piglio è sicuro e l’armadio si adorna di nuove esperienze.

I Pesci alzano il dito e si mettono al centro del set. Protagonisti della giornata danno retta alla vocina interiore.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/