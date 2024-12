Ha il sapore dell’amarcord la prima del campionato di serie C che WiPlanet Montefiascone e Viterbo disputeranno domani alle ore15 sullo stadio “G. Porroni” di Montefiascone. L’ultima volta del derby, sempre sentitissimo dai due ambienti, è stata addirittura 17 anni fa, nel campionato di Serie B del 2008, con 2 doppi incontri finiti entrambi con una vittoria ed una sconfitta per squadra. I gialloverdi schieravano l’epica formazione con i vari Pietro Carletti, Fanali, Capezzali, Rastrello e Zerbini. Oggi Pietro è il manager, coadiuvato da Luis Olmedo e Costantino Russo, ed avrà il piacere di avere a disposizione anche il figlio Matteo, che ha rinunciato alla conferma nella serie A del Bbc Grosseto e giocherà a Montefiascone, rinforzando notevolmente la formazione gialloverde. Ma forse Matteo non sarà l’unica sorpresa, visto il clima di amarcord della giornata. Sarà quindi una squadra rivoluzionata quella che domani affronterà la giovane formazione del Viterbo, rinforzata dai vari Bertollini, Servodio, Princi, ai quali lo scorso anno la società gialloverde ha dato la possibilitàdi continuare l’attività. Della rosa 2023 del WiPlanet Montefiascone sono rimasti in pochi: i sempre encomiabili Paride Pacchiarelli (purtroppo fermo ancora a lungo per infortunio), Andrea e Giuseppe Tabarrini, Matteo Pepponi e Gianluca Negro, mentre è appena rientrato, compatibilmente con gli impegni di lavoro, Roberto Marianello. Con piacere la squadra ha accolto Renato Aprile, dai Brewers Roma, che può ricoprire il ruolo di terza base ed anche di ricevitore. Poi si sono aggiunti due venezuelani residenti in provincia che hanno chiesto di giocare con la squaadra: Juan Carlos Pinto Oropeza e Leonardo José Jaime Castillo. Ma la ciliegina sulla rosa l’ha messa il presidente Tabarrini con l’accordo con i Lions Nettuno. I Nettunesi sono stati promossi lo scorso anno alla Serie A, che affronteranno insieme all’Anzio. Alcuni bravi giovani, ottimi in Serie B (ed ancor più in serie C) ma non ancora pronti per la Serie A, verranno a giocare a Montefiascone. La trattativa ancora è in corso, ma certamente vestiranno i colori gialloverdi i 17enni Matteo Calamari (lanciatore, 4 partite vinte e zero perse in Serie B, con un percentuale di 3,63 punti in 22 inning lanciati) e Lorenzo Caselli (ricevitore, media battuta 261). Sono giovani tecnicamente preparati e appassionati di baseball: certamente daranno un grande contributo alla squadra. Grande attesa e curiosità quindi per questo esordio casalingo, su un campo con uno splendido tappeto erboso che consentirà certamente una partita entusiasmante. Il calendario della serie C vede un girone a 4 con Perugia e Brewers Roma, e un intergirone con Caserta, Salerno, Teramo e Chieti.

