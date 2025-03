Sono diventate 21 le vittorie della Comal Civitavecchia Volley nel campionato di serie C, che vede le rossonere sempre più protagoniste del massimo torneo regionale. A Palombara le civitavecchiesi hanno fatto rispettare il pronostico che le vedeva nettamente come favorite e si sono imposte per 3-1. Sin dal primo set le ragazze del tecnico Alessio Pignatelli vogliono fare loro il confronto e riescono ad andare immediatamente in vantaggio, pur combattendo fino agli ultimi scambi. E sono proprio le azioni determinanti a far cadere le rossonere nella seconda frazione, vinta ai vantaggi da Palombara. Qui però qualcosa si sposta e la Comal fa sue le due successive parti del confronto, primeggiando in entrambi i casi senza mettere troppo in discussione il verdetto. Quindi giunge un altro successo fondamentale per Guidozzi e compagne, che mantengono sette punti di vantaggio nei confronti di Antares. Sono diventati 10, invece, quelli di margine rispetto a Viterbo, che ha perso al tie break. Tutto questo quando mancano ormai solo cinque giornate alla conclusione della regular season. «È stata una partita particolare – spiega l’allenatore rossonero Alessio Pignatelli - ci sono stati degli errori tecnici individuali che hanno generato uno stato d’ansia direi troppo esagerato. Abbiamo vinto la partita passando da questa situazione di sofferenza e questo mi piace molto. Ritengo che bisogna saper gestire i momenti di difficoltà che tra l’altro sono difficili da riprodurre in allenamento per cui la reputo una grande vittoria che oltre ai tre punti ci deve lasciare questo insegnamento. Ora testa alla prossima gara».

