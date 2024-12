L’Under 15 del Viterbo Baseball vince i due incontri giocati sul campo amico “G. Massini” e va con due partite di anticipo alle finali per contendersi il titolo regionale.

LA CRONACA DEGLI INCONTRI. Viterbo Baseball-Roma Brewers: 12-11. Partono benissimo i ragazzi viterbesi che nel primo inning non concedono punti grazie ad uno splendido doppio gioco. I ragazzi effettuano bellissimi giochi ed altrettante valide tra cui si segnalano quelle di Di Martino e Mazza. I padroni di casa però, convinti della loro superiorità, smettono di giocare e permettono alla squadra ospite di rientrare in partita. Solo all’ultimo inning l’incontro viene risolto in favore dei padroni di casa. Le valide che portano alla vittoria hanno la firma di Mazza A., Di Martino, Cabrera e Mazza V.

Cali Roma-Viterbo Baseball: 2-7. Era questa la partita da vincere contro la diretta rivale. Nel primo attacco il lanciatore del Cali Miterni non concede punti, mentre il Viterbo, complici alcuni errori, permette all’Acilia di segnare un punto. Nel terzo inning le mazze viterbesi si svegliano e grazie alle valide di Torri, Fortunati e Di Martino, il Viterbo segna due punti. La competizione diventa a questo punto particolarmente avvincente perché l’ Acilia, mai doma, si porta in pareggio. Al IV inning il lanciatore viterbese Di Martino non concede punti, mentre l’ attacco viterbese ne segna addirittura 4. L’ultima difesa vede protagonista Fortunati che sul monte di lancio regala una grandissima prestazione aiutato da un ottimo Mazza Alessio che elimina il terzo corridore decretando la fine della partita. In attacco Cabrera 1 su 3 con un triplo, Torri 3 su 3,Fortunati 1 su 1,doppio,Di Martino 2 su 3 con un doppio e Pietrini con un triplo.

Il commento del manager Fortunati: «Con queste due vittorie abbiamo raggiunto con anticipo il primo posto nel girone che da sempre è stato il nostro obiettivo. Nella prima partita il 4-0 in nostro favore ha giocato un brutto scherzo ed abbiamo pagato l’eccesso di sicurezza: è stata una vittoria faticata. Nella seconda con il Cali i ragazzi sono scesi in campo determinati a portare a casa il risultato. Ora abbiamo tempo per prepararci al meglio perle finali in cui lotteremo per il titolo regionale. Non sarà facile replicare il successo dello scorso anno, ma ci proveremo».

