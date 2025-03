Continua la corsa al secondo posto del girone A di Eccellenza per il Civitavecchia Calcio, che prova a fare il vuoto con la W3 Maccarese affidandosi al sostegno del Tamagnini. I nerazzurri scenderanno in campo domani pomeriggio alle 15, quando a Campo dell’Oro ci sarà la visita dell’Aurelia Antica Aurelio. Una gara in cui il gruppo diretto da mister Castagnari parte sicuramente come favorito, dopo aver ritrovato lo sprint ideale, non corredato, però, da prestazioni altisonanti, grazie al doppio 1-0 firmato da Francesco Di Vico, contro Luiss e Fiumicino. Con il Valmontone che sembra ormai aver pronto il biglietto per salire in Serie D, le attenzioni maggiori si sono spostate sulla lotta per il secondo posto, ovvero quello per gli spareggi playoff nazionali, dove il Civitavecchia è una posizione molto ambita, in quanto è secondo con due punti di vantaggio nei confronti di una W3 Maccarese che sembra in flessione, soprattutto dopo lo stop nello scontro diretto contro lo stesso Valmontone. Nelle ultime cinque giornate Funari e compagni hanno rifilato un +7 di differenza nei confronti dell’undici di Francesco Colantoni, a dimostrare il miglior stato di forma dei civitavecchiesi, che devono continuare a sfruttare questo momento del calendario non particolarmente ostico, che si concluderà con l’Aurelio, perché poi ci sarà la difficilissima trasferta sul campo del Tivoli, il quale, però, al momento sembra fuori dai discorsi playoff. Con l’Aurelio il Civitavecchia dovrà fare per la terza volta a meno di bomber Manuel Vittorini, ancora alle prese con le quattro giornate di squalifica. Fuori anche Wilson Cruz, che ha avuto un piccolo intervento di pulizia al ginocchio in artroscopia giovedì scorso e ne avrà ancora per un po’. Non ci sarà neanche il difensore Fabio Pompei, che solo la prossima settimana dovrebbe ricominciare a correre. Problemi anche per un giovane rampante come Giulio Cataldi, che ha avuto una distrazione al ginocchio e nei prossimi giorni se ne saprà di più sui suoi tempi di recupero. Da visionare anche alcuni acciaccati, per capire se riusciranno ad essere della partita. L’Aurelio non è il peggiore degli avversari per il Civitavecchia. I romani hanno ottenuto solo tre punti nelle ultime sei giornate, tutti contro l’Ottavia, con cinque sconfitte sul groppone. Parliamo di una squadra che negli ultimi anni ha sempre disputato buoni campionati e che ora rischia seriamente di dover passare dai playout. Ma intanto qualche miglioramento sembra esserci stato per quanto riguarda la retroguardia del Civitavecchia, che nelle ultime tre gare non ha subìto nessuna rete, propiziando sette punti, anche se gli scontri non erano certamente quelli più difficili. Miglioramento del comparto difensivo negli ultimi allenamenti oppure il raggiungimento dei frutti raggiunti per il lavoro fatto negli ultimi mesi? Solo il tempo riuscirà a darci un’adeguata risposta a questa domanda. E inoltre i nerazzurri saranno chiamati a dimostrare di aver superato le difficoltà che riservano questi incontri che sulla carta sembrano particolarmente abbordabili. Già diverse volte questo scenario è capitato in stagione: il difficile pareggio di Ladispoli, nel quale i ragazzi diretti da mister Massimo Castagnari hanno rischiato di capitolare nel finale, il 2-2 sul campo dell’Ottavia, nel quale il Civitavecchia è stato rimontato quando era sul doppio vantaggio, oppure lo 0-0 casalingo di qualche settimana fa contro la Romulea, accompagnata dai dubbi sulle possibilità di stare a contatto con la W3 Maccarese, poi dissipati dai risultati positivi delle gare successive, nel quale, come noto, Funari e compagni si sono assicurati il secondo posto nel girone A, anche approfittando di un periodo non proprio eccezionale della W3 Maccarese.

Civitavecchia-Aurelia Antica Aurelio sarà arbitrata da Daniele Carrone Tamburro della sezione di Tivoli, che torna al Tamagnini dopo aver diretto lo scorso anno il derby contro il Viterbo. I suoi assistenti saranno Fabrizio Caprari di Roma 1 e Matteo Amato di Tivoli.

