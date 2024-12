Tre battute d’arresto e una sola vittoria per le formazioni di calcio a 5 locali. Una sconfitta pesante, netta e che brucia, anche perché è la prima della stagione di serie C1. La Futsal Academy è caduta in maniera fragorosa sul campo del Tc Parioli, che si è imposto addirittura per 9-4. La sconfitta premia i romani, che si portano al secondo posto, mentre i civitavecchiesi scivolano in sesta posizione in classifica. Una prestazione che, sicuramente, non è stata all’altezza di una squadra che, prima del via del campionato, ha annunciato, senza mezzi termini, di puntare alla vittoria del torneo e di tentare la scalata verso la serie B, con le cose che non stanno andando come nei piani, anche se va detto che siamo solamente a metà ottobre e di margine per recuperare ce n'è per quanto si vuole. Ci sarà sicuramente da correggere qualcosa, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì, per mister Vincenzo Di Gabriele sugli aspetti difensivi. Non sono riuscite a raccapezzare una situazione negativa le reti di Proietti, che ha segnato una doppietta, Mondelli e Tiberi, anche perché il Tc Parioli si era portato anche sul 5-0.

«Il risultato è giusto - dichiara un amareggiato Vincenzo Di Gabriele - le responsabilità sono solo mie. La squadra ha dato quello che aveva. Siamo andati sotto 5-0 in pochi minuti. Col portiere di movimento l’abbiamo rimessa in carreggiata a fine primo tempo e siamo andati sul 5-3. Poi siamo crollati mentalmente e la gara è finita 9-4. Merito agli avversari che sono stati superiori in tutto. Fisicamente, tatticamente e mentalmente».

Brutta sconfitta anche per il Santa Severa, anche se, in questo caso, poco si può dire, in quanto i neroverdi erano impegnati contro la prima della classe, il Santa Gemma, che ha fatto suo il confronto del parco Uliveto, uscendo con i tre punti in tasca grazie al risultato conclusivo di 9-2. A tenere alto l’onore del quintetto di Dell’Università ci hanno pensato le segnature di Cattaneo e Leopardi.

Va ricordato che già mercoledì le squadre torneranno in campo per il primo dei due turni infrasettimanali, così come accadrà in C2. E in questa categoria si segnalano gioie e dolori. L'Atletico rimane a punteggio pieno grazie al 4-3 ai danni della Virtus Anguillara. La squadra di Simone Tangini prevale grazie alla doppietta di capitan Leone e al centro di Alessio De Amicis. Pomeriggio incredibile per il portiere Salvatore Cacace, che nel primo tempo fa una serie di parate clamorosa, poi segna un gol da porta e porta e, nei minuti finali della ripresa, subisce un brutto infortunio muscolare alla gamba. "

«Nella seconda giornata di campionato, l'Atletico Civitavecchia vince - dichiara il direttore sportivo gialloblù Danilo Di Pietro - convince e vola in testa alla classifica con due vittorie su due. L'avversario, la Virtus Anguillara, accreditata per la vittoria finale, si presenta al San Liborio Stadium rimaneggiato, ma con una squadra comunque competitiva. Il primo tempo è dominato dall'Atletico, che lotta su ogni pallone e tiene il controllo del gioco. Nel giro di 15 minuti, i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Leone e Cacace, quest'ultimo segnando direttamente dalla sua porta. L'Atletico ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma come spesso accade, una punizione parata da Cacace, vero protagonista della giornata, si trasforma in un rimpallo che favorisce un avversario, permettendogli di segnare a porta vuota. Nel secondo tempo, l'Atletico segna altri due gol con Leone e Alessio De Amicis. Con il passare dei minuti, il ritmo cala e la Virtus Anguillara, sfruttando il portiere di movimento, riesce a segnare due gol. Nel finale, Cacace subisce un infortunio muscolare che fa temere uno stop prolungato. Nonostante tutto, in casa Atletico si festeggia, aspettando il derby di mercoledì, che sicuramente offrirà spettacolo».

Stop, invece, per il Quartiere Campo Oro, che si arrende per 2-1 sul terreno di gioco del Città Futura, rimediando la prima sconfitta stagionale. Dopo aver chiuso avanti il primo tempo per il gol di Mancini, i ragazzi di mister Di Maio si sono fatti sorprendere difensivamente nel secondo tempo, nel quale hanno sfiorato più volte il raddoppio, anche con un palo di Saraceno. Quindi una situazione che aggiunge pepe all'atteso derby di mercoledì prossimo al Tamagnini.

«Primo tempo controllato e abbiamo sfiorato più volte il secondo gol con un palo di Saraceno e un calcio di rigore non fischiato sempre su Saraceno - commenta mister Umberto Di Maio - secondo tempo dominato, abbiamo pagato 2 distrazioni difensive. Nello stesso tempo abbiamo tirato per 25 volte ma tra pali e parate del portiere (migliore in campo della gara) non siamo riusciti a segnare. Tanta sfortuna, ma soprattutto tanta rabbia, che cercheremo di trasmettere nella prossima gara. Buona la prestazione, ma una squadra come la nostra non può avere disattenzioni nei gol come successo in questo caso». «Abbiamo perso - commenta il presidente Antonello Quagliata - ma ho visto due ottime prestazioni. Per fortuna giocheremo già mercoledì, quando ci sarà il derby, dovremo farci trovare pronti per un immediato riscatto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA