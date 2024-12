Dopo Angelo Scalzone, c’è ancora un nuovo ingresso nella rosa del Civitavecchia. Ormai da oltre un mese il direttore sportivo Daniel D’Aponte continua a chiudere affari per rinforzare il gruppo allenato da Raffaele Scudieri, con il chiaro obiettivo di ricucire lo strappo dalle dirette concorrenti in classifica e di tentare l’assalto ai primi posti. I nerazzurri hanno inserito nel proprio roster anche Riccardo Legnante, nome che magari sarà conosciuto ai cultori del calcio giovanile, soprattutto a livello regionale e per chi tifa Lazio. Il nuovo arrivato gioca come esterno d’attacco, soprattutto a sinistra, ed è di piede destro. Legnante ha fatto parte delle giovanili di Lazio, arrivando anche a realizzare 17 reti in una stagione. Tra le sue esperienze a livello giovanile ci sono anche Urbetevere, Trastevere, Salernitana, Padova, vanta 28 presenze nel campionato Under 18 dove ha segnato la bellezza di 17 reti ed ha firmato due assist, inoltre ha disputato 14 gare nel campionato Primavera 2, nei gironi A e B, per un totale di 500 minuti in campo. A inizio stagione era stato annunciato dall’Aurelio, senza però lasciare traccia. Inoltre in estate l’under era stato sulle tracce di molte squadre di serie D ed ora si è accasato al Civitavecchia, con il quale vuole dimostrare di avere numeri non solo a livello giovanile, ma anche assoluto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA