Wilson Cruz è un nuovo giocatore del Civitavecchia. La notizia, come già detto, è diventata realtà nel tardo pomeriggio di martedì, dopo la call con il ragazzo, direttamente dal Brasile, dove si trova per le vacanze estive a casa, e in seguito all’incontro tra il direttore sportivo Marco Angelocore con i presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi, i quali hanno dato il loro benestare per la conclusione dell’affare. Cruz ha firmato, come ormai si fa oggigiorno, in via digitale direttamente da casa sua. Il Civitavecchia Calcio, negli ultimi anni, ha avuto già a che fare con calciatori brasiliani. Tanti ricorderanno l’esperienza di Renan Pippi, che è rimasto legato alla città. Con la squadra diretta, anche a quel tempo, da Massimo Castagnari, Pippi era riuscito a vincere la Coppa Italia regionale, anche se aveva dovuto saltare la finale per squalifica. Il brasileiro ha lasciato un bel ricordo in città, non solo per la componente agonistica, anche se si era visto che era un giocatore nella parte conclusiva della propria carriera, ma come persona, che aveva saputo allacciare un rapporto speciale con Civitavecchia, andando oltre anche alla saudade per la lontananza con la famiglia. Anche Wilson Cruz è un giocatore che si sta avvicinando al tramonto della propria carriera e quindi, con la sua esperienza, potrebbe formare una coppia offensiva speciale con Manuel Vittorini, che potrebbe trovare spazi aperti per sfondare le retroguardie avversarie, dopo i 25 gol segnati nell’ultima stagione, dato che poteva essere ancora più ragguardevole se alcuni bisticci fisici non lo avessero fermato nella seconda parte del campionato. Cruz pronto a fare il lavoro sporco ed a sfruttare le palle vaganti, anche nell’impatto aereo, in quanto è alto 187 centimetri, con Manuel Vittorini che dalla sinistra può andare nell’uno contro uno con maggiore facilità. C’è grande curiosità per come i due si amalgheranno e quindi i primi giorni di allenamento alla presenza del carioca saranno interessanti. Civitavecchia che negli ultimi anni è diventato brasileiro, mentre in passato, prima dell’avvento della Compagnia Portuale in società, si guardava soprattutto all’Argentina. Tantissimi ricorderanno l’esperienza in nerazzurro di Juan Garat, di German Juarez e soprattutto di Matias Vegnaduzzo, che con Matteo Laurato formò una coppia d’attacco esplosiva. Quell’anno la conquista dei playoff mancò per un solo punto, ma le colpe erano da ascrivere soprattutto al valzer di allenatori che ci furono, che fecero perdere troppi punti per strada e la rimonta delle ultime giornate non servì per agganciare la Valle del Tevere. Intanto c’è attesa per conoscere il programma delle amichevoli precampionato, ricordando sempre che l’esordio è stato fissato per il prossimo 8 settembre in Eccellenza. La preparazione sarà intervallata dal ritiro di Tagliacozzo, dove il gruppo di Massimo Castagnari si allenerà dal 4 al 10 agosto. Quindi, con ogni probabilità, per vedere per la prima volta all’opera il Civitavecchia nelle amichevoli al Tamagnini, bisognerà attendere almeno la settimana di Ferragosto, in quanto nella prima di allenamenti, quasi sicuramente, ci sarà solo un piccolo test in famiglia a conclusione dei primi giorni, nei quali i giocatori saranno imballati per gli imponenti carichi di lavoro.

