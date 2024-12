La sconfitta di domenica scorsa contro la Rieti ha lasciato tossine pesantissime che incideranno nelle prossime partite anche sul lato extracampo. Infatti il Giudice sportivo ha severamente punito il Civitavecchia per quanto accaduto in occasione del match del Tamagnini.

La Lnd Lazio ha comminato un turno di squalifica al campo e ha sanzionato con 800 euro di multa la società nerazzurra. Nel comunicato ufficiale si legge che il pesante provvedimento è stato adottato “perchè propri sostenitori, nel corso della gara, a più riprese ed al termine della stessa, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose e minacciose. I medesimi, in più occasioni indirizzavano all'arbitro frasi volgari di stampo discriminatorio sessista. Nell'intervallo, persone non identificate, riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto spogliatoi, rivolgevano insulti ad un assistente arbitrale. A termine della gara venivano chiamate le Forze dell'Ordine che provvedevano a scortare la terna arbitrale fuori dall'impianto sportivo”.

Quindi il Civitavecchia non potrà giocare in casa la sfida del prossimo 25 febbraio contro il Campus Eur.

Inoltre Petrini e Fatarella sono stati squalificati rispettivamente per due ed una giornata dopo le espulsioni rimediate contro la Rieti.

Ma una delle cose più importanti è che si faccia in modo che situazioni del genere non si verifichino più, anche perché nulla giovano alla causa del Civitavecchia. Per colpa di pochi incivili, così come scritto nel comunicato del Lnd, che fa cenno anche a dirigenti della società, chi deve seguire e vuole seguire le vicende del Civitavecchia in occasione della sfida con il Campus Eur, anche dal punto di vista professionale, sarà costretto ad affrontare dei disagi e probabilmente avrà qualche danno.

