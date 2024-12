Ripartenza al meglio per la Mabuni in vista di settembre. Sabato 7 si svolgeranno a Brescia i Ctr Games. L’evento vedrà contrapporsi alla nazionale giovanile Fijlkam una rappresentativa del Ctr delle regioni del Nord, del centro e del Sud, oltre alla presenza della nazionale giovanile della Germania. Gli atleti scelti dovranno superare prima una selezione regionale e poi un’ulteriore barrage delle regioni interessate. La Mabuni sarà presente in terra lombarda con Valerio Rovetto nella categoria 52 kg, che rappresenterà il Ctr Centro. Grande soddisfazione per il karateka, che, grazie ad un costante allenamento, guidato dalla maestra Stefania Iacobelli, ha raggiunto una maturità tecnica e mentale che gli permetterà di confrontarsi con i migliori atleti italiani e tedeschi.

