Il Tolfa torna a fare bottino pieno. Il team biancorosso, allenato dal tecnico Roberto Macaluso, ieri mattina ha espugnato il campo del Castel Sant'Elia L. Graziosi per 1-0 con la rete segnata da Salvato nel secondo tempo da calcio di punizione.

Era una partita in cui per il Tolfa era estremamente importante vincere per restare al terzo posto e continuare a far sentire il fiato sul collo al duo di testa. Mentre il Tolfa combatteva contro il Castel Sant'Elia la Sorianese ha vinto 2-1 a Canale e resta al comando della classifica con 55 punti; il Palocco (che divideva il terzo posto con il Tolfa) ha ceduto 2-0 contro la Polisportiva Ostiense; l'Urbetevere ha vinto a Tarquinia ed è secondo a 54 punti. A fronte di questi risultati per il Tolfa aver conquistato i tre punti è stato importantissimo: i collinari ora sono da soli al terzo posto a 51 punti.

«È stata una partita difficile su un campo impraticabile - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - loro avevano le ultime speranze per cercare di riuscire a rimanere attaccati al treno della salvezza, quindi hanno fatto una partita aggressiva. Nel secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol con Gigi Salvato su calcio di punizione. Grandi complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto e hanno giocato mettendoci tutto. Li ringrazio soprattutto per le condizioni del campo che era veramente impraticabile: si sono adattati e hanno saputo aspettare il momento giusto per colpire. Faccio ancora una volta i complimenti a loro». Felice per la vittoria e per la prestazione collettiva Marco Roccisano: «Oggi è stata una partita ostica, in un campo al limite dell'impraticabilità; il Sant'Elia ci ha dato filo da torcere. A noi piace fare sempre il nostro gioco cercando la costruzione dal basso e ieri siamo riusciti a farlo ben poco, perchè il terreno ci costringeva a giocare in modo diverso e ci siamo adattati bene. Loro giocavano spesso la palla sugli attaccanti e cercavano spesso la profondità con lanci lunghi alle spalle dei difensori. Una partita abbastanza equilibrata. Con il mister Masini in settimana abbiamo preparato bene la fase difensiva, sapevamo che giocavano in un certo modo e ci siamo fatti trovare pronti. "Chi fa gol per primo vince la partita": queste sono state le parole nello spogliato da parte del nostro mister a fine primo tempo e aveva ragione. Nel secondo tempo con qualche cambio siamo riusciti a mettere più pressione agli avversari, devo dire che i ragazzi che sono subentrati ci hanno dato una grossa mano: faccio loro i complimenti, perché non è facile subentrare in una partita del genere dove è difficile giocare. Il gol l'abbiamo trovato su un calcio piazzato, cross sul secondo palo, Santi l'ha colpito di testa e il loro portiere ha fatto una grande parata a fil di palo, ma la palla è rimasta vicino la porta, il più lesto di tutti è stato il mio grande compagno di reparto Gianluigi Salvato che a calciato subito trovando il gol. Alla fine siamo stati bravi portando la partita fino al triplice fischio dell'arbitro senza rischiare. È stata una vittoria difficile: a noine a loro servivano i tre punti, ovviamente per degli obbiettivi diversi. Faccio un plauso al Tolfa di oggi, perché dopo qualche partita sotto tono siamo tornati ad essere quello che più ci piace, cioè una squadra».

Il Tolfa archivia in fretta questa vittoria e mister Macaluso si mette subito al lavoro coinsuoi ragazzi per preparare la difficile sfida di domenica prossima allo Scoponi contro i "cugini" del Cerveteri.

