Una vittoria più che meritata quella dei rossoneri della Ste.Mar.90 contro i primi in classifica di Ciampino. In un PalaRiccucci gremito e particolarmente caloroso, la formazione di Civitavecchia ha giocato una partita che si è definitivamente sbloccata nel corso dell’ultimo tempo. Equilibrati, infatti, i primi tre quarti (14-20; 33-35; 53-50 i parziali) in cui le due squadre si sono rincorse a vicenda. Ma sono stati gli ultimi 10 minuti quelli in cui i ragazzi di coach la Rosa sono esplosi e hanno regalato al pubblico rossonero un'ultima frazione ricca di contenuti. La tensione in campo non è mancata, con gli avversari che non mollavano ma il team rossonero ha proseguito in crescendo, chiudendo la partita sul punteggio di 79-67.

Parziali: 14-20; 19-15; 20-15; 26-17.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 4, Nadin 15, Perriere 25, Kocan 8, Gianvincenzi 3, Serafini, Corneo, Di Nardo Di Maio, Bottone V. 10, Balducci 10, Bottone A. 2, Spada 2. Allenatore: La Rosa.

Frassati: Sollitto 10, Bianchini n.e., Pichini 2, Monaco n.e., Iori n.e., Antonaci 13, Ascenzi 2, Spizzichini 3, Cammillucci 28, Miglio 9, Dokovic n.e., Ardenti n.e. Allenatore: Di Segni.

