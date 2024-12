Tolfa sugli scudi: la formazione biancorossa, allenata da mister Roberto Macaluso, con una prestazione eccellente hanno.allumgatonla striscia positiva battendo meritatamente i padroni di casa del JFC Civitacastellana per 2-0 grazie alla doppietta di Fagioli.

I tolfetani, seppure in inferiorità numerica, hanno espugnato il campo viterbese portando a casa tre punti e si sono tolti la soddisfazione di riscattarsi dalla sconfitta costata l'eliminazione subìta in Coppa.

Il presidente Alessio Vannicola, il direttore sportivo Marcello Smacchia, mister Macaluso e gli altri tecnici hanno suonato la carica e l'imperativo è stato quello di vincere e uscire dalle zone pericolose della classifica e i ragazzi hanno risposto positivamente in maniera compatta regalando alla società e ai tifosi una grande soddisfazione.

A fronte dei tre punti conquistati il Tolfa è salito a 12 punti, scalando varie posizioni in classifica e ora sono all'ottavo posto.

Mister Macaluso come undici iniziale ha schierato in campo: De Clementi, Santi, Marziantonio, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Quinti, Nuti, Martinelli, Fagioli e Pangi. A disposizione: Boriello, Galletti, Ficorella, Pasquini, Giovani, Vittorini, Mundo, Orchi e Zambito.

Soddisfatto e orgoglioso dei suoi ragazzi mister Roberto Macaluso che gongola per i tre punti ma, soprattutto, per l'ottima prestazione corale. A dirigere la gara è stata Giulia Battista (Roma 1), coadiuvata da Emiliano Caretti e Vito Conversa, entrambi di Roma 1.

«Abbiamo avuto una partita difficile contro una squadra che voleva vincere - ha sottolineato il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - ma i nostri ragazzi hanno approcciato subito la sfida in maniera ottima e abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo con Nuti e Fagioli e poi c'è stata l'espulsione per doppio giallo di Martinelli, nessuno ne ha capito le motivazioni che stava calciando nella porta del Civitacastellana per provare a segnare ma il direttore di gara ha fischiato il fallo per la squadra avversaria e l'ha ammonito nell'incredulitá generale. C'è stata probabilmente un po' di confusione ma la squadra ha saputo reagire e si è compattata. Dapprima siamo andati in vantaggio con il primo grande gol di Fagioli e poi, sempre lui, ha segnato il 2-0. Abbiamo rischiato solo su due calci piazzati ma il nostro portiere De Clementi è stato eccezionale ed ha neutralizzato entrambi i tiri. Il calcio di rigore segnato dai padroni di casa è arrivato a tempo praticamente scaduto sarebbe stato ininfluente ma era importante anche non subire gol. Faccio tanti complimenti ai ragazzi perchè oggi era veramente una partita difficile e sopratutto volevamo e dovevamo dare seguito alla bella vittoria di domenica contro l'Ostiantica che, dai risultati che ho visto, è tornata forte e competitiva. Ci stiamo allontanando dalla zona difficile. Da domani (lunedì) si pensa subito alla prossima partita. Applausi a tutta la nostra squadra».

Domenica prossima per i tolfetani sarà ancora battaglia: allo Scoponi arriverà la Longarina che attualmente è al terzultimo posto e vuole assolutamente vincere e salire in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA