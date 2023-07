Dopo i colpi scoppiettanti targati Bugli e Giorgi, la dirigenza dell’Academy Ladispoli continua a lavorare a fari spenti per puntellare una rosa sulla carta già valida per affrontare il campionato di Eccellenza. Ma il girone potrebbe essere di ferro e quindi ancora mancano vari tasselli per accontentate mister Massimo Castagnari. Il direttore sportivo Marco Angelocore potrebbe chiudere alcune trattative in settimana. C’è il discorso relativo alla difesa visto che il rinnovo di Marco Crocchianti non è ancora arrivato e così il club di Sabrina Fioravanti si tutelerà, molto probabilmente, con un altro innesto. La coppia centrale Salvato-Giorgi offre ampie garanzie, ma in un campionato lungo non basta. A centrocampo i rossoblu sono super coperti con la vecchia guardia Colace, Tollardo, Paruzza e con Carboni preso dall’Aurelia Antica Aurelia. Anche Aracri può essere impiegato come mezzala. In avanti Buglia-Bussi è un tandem tutto da scoprire ma con enormi potenzialità senza dimenticare l’americano Perez che può giocare sia come punta di movimento che come laterale offensivo. Restando sulla linea verde, finora sono quattro gli under e tutti di livello. Alessandro Colace a centrocampo, è un classe 2003 alla terza stagione con l’Academy dopo un campionato alle spalle con la Ss Lazio di mister Rocchi. Davide Carboni a 19 anni è considerato uno dei prospetti più interessanti dell’Eccellenza e ha già vestito le maglie di Lazio, Trastevere, Urbetevere, Viterbese e Aurelia Antica. Angel Perez è un 2003 mentre Giuliano Guida, difensore, 2005 già con diverse presenze in Eccellenza. In queste ore ha parlato il mediano Matteo Tollardo, un passato anche con le maglie di Aranova e Civitavecchia. «C’è stato un grande cambiamento - spiega - con diversi giocatori acquistati. Non li conosco sul lato umano, ma sul campo sì perché ci ho giocato contro e non devo dirlo io quanto sia alto il loro valore. Sarà bello ritrovarsi insieme nella preparazione per affinare i meccanismi. Sulla carta i valori ci sono, non vogliamo ripetere la stagione precedente ma puntiamo a un campionato diverso. Non sarà facile, ci saranno cinque o sei squadre di assoluto valore e noi ce la giocheremo».

